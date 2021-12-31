الشرطة السودانية: 4 وفيات و296 مصابا في تظاهرات أمس

أعلنت الشرطة السودانية في بيان، اليوم الجمعة، وفاة 4 أشخاص وإصابة 296 آخرين في مظاهرات أمس الخميس.

وأشارت الشرطة إلى إصابة 49 من قواتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال البيان: "في إطار تأمين مواكب يوم 30 ديسمبر2021 التي خرجت بحواضر بعض الولايات (الخرطوم/البحر الأحمر/نهر النيل/الجزيرة وكسلا ) قامت قوات الشرطة بتنفيذ خطة التأمين المجازة بكل محاورها من لجان أمن الولايات، سبقتها كالمعتاد إجراءات وقائية ومنعية للذين يشكلون خطورة وتهديد علي الحراك السلمي".

وأضاف البيان: "تم ضبط مروجي مخدرات (حبوب نيرفاكس وايس كرستال) إلا أن مشاركة المتفلتين وأصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم يدل علي مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء الواضح للقوات النظامية وظلوا يستغلون المواكب والتعبير السلمي والانحراف به نحو المواجهة مع القوات بدلا عن التعبير السلمي بمطالبهم مما أخرج الحراك عن مساره الي العنف والمواجهة التي تقود الي ما لايحمد عقباه".

كانت وكالة بلومبرج للأنباء ذكرت أن قوات الأمن السودانية اشتبكت أمس الخميس مع محتجين على الإجراءات التى اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في شهر أكتوبر الماضي، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة الخرطوم.

وأضافت بلومبرج أن عشرات آخرين أصيبوا عندما أطلقت السلطات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق حشد ضم آلاف تجمعوا عند القصر الرئاسي في الخرطوم.

ويمر السودان بحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.