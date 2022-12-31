تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الموقع المقترح لإقامة مركز جديد للأورام بمركز منوف، بمرافقة اللواء أبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية؛ لخدمة 5 ملايين مواطن من أبناء المحافظة لخدمة مرضى الأورام؛ لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المركز سيعد صرحاً طبياً ضخماً، وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام، مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية.

ومن المقرر إنشاء المركز وفق أحدث التصميمات الهندسية بـ6 أدوار علوية، وبمساحة إجمالية تقدر بـ9 آلاف متر، ليضم أقسام طبية متنوعة، وهي "جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووي، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، غرفتي عمليات، وحدة مناظير، عددا من أسرة العناية المركزة".