اجتمعت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، اليوم السبت، والمقرر انطلاقه في 24 يناير 2023 لتحديد موعد إجراء قرعة الناشرين المشاركين في الدورة الحالية.



واتفقت اللجنة، على أن تجرى القرعة في الحادية عشر صباح يوم الأربعاء المقبل 4 يناير المقبل، في مركز المنارة بقاعة 219؛ لتوزيع الناشرين في المعرض الذي يقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وتشهد الدورة الـ54، زيادة في عدد دور النشر المشاركة هذا العام؛ لموافقة الهيئة على مشاركة جميع دور النشر التى تقدمت للاشتراك فى المعرض، وتخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023؛ وذلك تأكيدًا لدعم صناعة النشر.



وغابت في الدورة الحالية، قائمة الانتظار التي كانت تحمل عدد كبير من دور النشر وخصوصا الجديدة؛ للمشاركة في المعرض حيث إنه تم الموافقة على مشاركة كل دور نشر التي تقدمت، ومنح توكيل لدور النشر التي خصص لها جناح بمساحة 18 مترا، وهذا لم يكن موجود من قبل لتشجيع أكبر عدد من الناشرين للمشاركة بشرط أن يكون عضو من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.



ومعرض القاهرة الدولي للكتاب حدث ثقافي ينتظره عدد كبير من القراء، من أجل اقتناء الكتب الجديدة ومشاهدة العروض الفنية التي يتم تقديمها عبر برنامج ثقافي فني شامل، وسوف ينطلق المارثون الثقافي يوم 24 يناير المقبل في دورته الـ54، في مركز المعارض بالتجمع الخامس، ويستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير 2023.



وتحل المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة الـ54، كضيف شرف ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.