يستعد النجم الكبير علي الحجار، لطرح أغنيته الجديدة "الساعة 12 ودقيقة"، والمقرر طرحها اليوم السبت في تمام الساعة الـ12؛ احتفالًا برأس السنة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقية.

و«الساعة 12 ودقيقة» الأغنية رقم 32 في التعاون بين علي الحجار، وأحمد حمدي رؤوف، بعد سلسلة نجاحات في كل من: "فجر بلادي، والميدان، وخاصمتني، وست الكل، وجايلك، وداري جمالك، والقمح"، وتترات وأغاني مسلسل أطفال هي: و"أولادها، وتترات وأغاني مسلسل أطفال المعلم وشوو، والرهان عليك، وأنت المدد، وخالد، وجيشنا الشعب، وأغنية الشارقة سلام أمانة".

‎والأغنية من كلمات سالم الشهباني، وألحان أحمد حمدي رؤوف، وتوزيع أحمد شعتوت، وتدور قصتها في إطار الاحتفالات برأس السنة، حيث تودع السنة الماضية التي أخذت جزءا كبيرا من العمر ولكن أعطتنا الكثير من الأحلام والأماني والنجاح.

وكان الفنان الكبير علي الحجار، قد أحيا حفلًا غنائيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، في حفل حمل شعار كامل العدد، إذ شهد حضور جمهور كبير، وتفاعل مع الأغاني المتميزة التي غناها الحجار أمام جمهوره العريض.