ترامب يطلب اجتماعا عاجلا بمجلس الأمن القومي لبحث الضربة الإسرائيلية على إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الجمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي لبحث الضربة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، قال إنها استهدفت منشآت وعلماء بارزين.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد صرّح بأن الهجوم جاء بعد بلوغ "نقطة اللاعودة"، مشددًا على أن "الوقت قد حان للتحرك"، وأن "إسرائيل تقاتل من أجل وجودها"، على حد قوله.

كما أكد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة أن الضربة كانت "قرارًا إسرائيليًا مستقلًا"، في حين شدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن بلاده "غير متورطة في الهجوم"، وأن أولويتها هي "حماية القوات الأمريكية في المنطقة".