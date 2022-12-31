كشفت تقارير صحفية عالمية أن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي هي حلقة أولى في سلسلة طويلة ستظهر في العلن خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد آخر من النجوم العالميين.

وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي أن هيئته ستقوم بدعم كافة الأندية السعودية بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا، على غرار صفقة انتقال رونالدو إلى النصر، وذلك في أول ردة فعل منه عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية"، مُضيفًا: "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية: "أصبح المعيار الحقيقي للنجوم الذين سيتم التعاقد معهم في المرحلة المقبلة بنفس قيمة النجم كريستيانو، وفي مقدمتهم قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج مؤخرًا بكأس العالم 2022، والبولندي ليفاندوفسكي، والفرنسي كريم بنزيما، والكرواتي لوكا مودريتش، والمهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول".

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي النصر يستهدف في الوقت الحالي لم شمل رونالدو مع زميله السابق في ريال مدريد، سيرجيو راموس، وذلك من خلال التعاقد مع الأخير في نهاية الموسم الجاري، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

فيما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النصر يضع ضمن خططه أيضًا التعاقد مجانًا مع سيرجيو بوسكيتس، متوسط ميدان برشلونة الإسباني، والذي ينتهي عقده هو الآخر في الصيف المقبل.

وبدأ الدوري السعودي في جلب النجوم (ليسوا من الصف الأول) منذ عدة سنوات، وكان من بين ذلك النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب الشباب، وأديون إيجالو، مهاجم الهلال القادم من مانشستر يونايتد، وألفارو جوزنزاليس، مدافع النصر، الذي سبق له اللعب لفرق فياريال ومارسيليا وإسبانيول.

كما يضم النصر في صفوفه الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، نجم أرسنال السابق، وأندرسون تاليسكا، لاعب بنفيكا السابق، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب بورتو وبشكتاش السابق، فيما يضم الهلال ميشائيل ديلجادو، القادم من فلامنجو البرازيلي والمهاجم المالي موسى ماريجا، القادم من بورتو، ويتواجد غجيغوش كريتشوفياك، لاعب باريس سان جيرمان السابق في صفوف الشباب.