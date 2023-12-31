إصابة فريق عمل تليفزيوني ألماني في هجوم روسي على فندق بأوكرانيا

أعلنت القناة الثانية "زد دي إف" التليفزيونية الألمانية اليوم الاثنين، إصابة فريق تابع لها في هجوم صاروخي روسي على فندق في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

وأوضحت القناة أن الفريق المكون من سبعة أفراد كان موجودا في الفندق عند سقوط الصاروخ أمس السبت، مشيرة إلى أن أجزاء من الحطام أصاب المترجمة الأوكرانية ما أحدث لها إصابة خطيرة كما تعرض فرد أمن للإصابة.

ونقل بيان عن رئيسة تحرير القناة بتينا شاوستن القول إن "هذا هجوم جديد من روسيا على الصحافة الحرة. نأمل في تعافي الزملاء المصابين سريعا".

وذكرت القناة أن هذا الفندق كثيرا ما يجري استخدامه من جانب صحفيين أجانب لأن به مخبأ. وكان الجيش الروسي قصف بشكل متكرر فنادق يقيم بها صحفيون أو عمال إغاثة متطوعون، ومن ذلك ما حدث أيضا في كارماتورسك وزاباروجيا ودنيبرو.

وأفادت بيانات أوكرانية، بأن الهجمات الصاروخية المتعددة على مدينة خاركيف تسببت في إصابة 28 شخصا. وبدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسي وقوع الهجوم على الفندق، وقالت إن الفندق تم قصفه لأن ممثلين للاستخبارات الأوكرانية كانوا يخططون من هناك لقصف مدينة بيلجورود الروسية، وذلك حسبما صرح متحدث عسكري اليوم.