بريمن الألماني يرفض التفريط في مهاجمه الكولومبي رفائيل بوري

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قال كليمنس فريتز، رئيس شؤون الاحتراف بنادي فيردر بريمن الألماني لكرةالقدم، إن النادي لا يعتزم التفريط في المهاجم الكولومبي رفائيل بوري .

جاء تصريح فريتز عقب تقارير تحدثت عن اهتمام إنترناسيونال البرازيلي بضم اللاعب.

وأضاف فريتز في تصريحات لبوابة "دويتشتيوب": "لقد علمنا أن ناديا مهتم بضم رفائيل لكن ليس لدينا أية نية للسماح له بالرحيل".

وكانت البوابة ذاتها قد ذكرت أن إنترناسيونال دخل في مفاوضات مع وكيل بوري حول انتقال اللاعب للفريق البرازيلي.

كان بوري قد انضم إلى بريمن على سبيل الإعارة، قادما من آينتراخت فرانكفورت ويمتد عقده حتى صيف عام 2024.