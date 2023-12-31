البرهان: النصر آت وقريبا نحتفل بالاستقلال الحقيقي

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الطريق لإيقاف الحرب في البلاد واحد، موضحًا أنه مرتبط بخروج مليشيا الدعم السريع من ولاية الجزيرة وبقية مدن السودان.



وأضاف خلال كلمة بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، مساء اليوم الأحد، أن «الطريق لإيقاف الحرب يشمل إعادة كل المنهوب من ممتلكات وأموال المواطنين، وإخلاء مقار الدولة».



ونوه أن «أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة»، مؤكدًا أن «الشعب السوداني لن يقبل العيش وسط القتلة والمجرمين ومن ساندهم».



وتوجه بالشكر إلى «جهود أشقاء وجيران السودان والمنظمات الدولية والإقليمية الصادقة التي تعمل من أجل السلام».



واختتم كلمته: «عاش الشعب السوداني حرا ومستقلا والخزي والعار للخونة، النصر آت وقريبا نحتفل بالاستقلال الحقيقي بعد القضاء على تلك المجموعات الإرهابية».