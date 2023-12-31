بدأ النصف الثاني من حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.

واجتمعت أحلام في دويتو غنائي مع المطربة أسماء لمنور، وقدمتا للجمهور أغنية «والله لأشغل أفكارك» للمطربة أحلام، وسط تفاعل من الجمهور، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة. كما غنى الثنائي أغنية «العفو» للمطربة أسماء لمنور.

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باقة من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.