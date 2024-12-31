دعا الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، المصريين إلى الثقة في الحكومة والقيادة السياسية، وذلك في رسالة بمناسبة العام الجديد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «كل سنة وأنتم طيبين، ثقوا في حكومتكم، وثقوا في رئيسكم، وأمِّنواعلى بلدكم من كل الأخطار الخارجية، والداخلية البسيطة الموجودة عندنا».

وطمأن المواطنين بقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية، متابعا: «هتقول لي عندنا بعض الأزمات الاقتصادية وبعض الأسعار غالية، وماله نستحمل، لكن إن شاء الله بإذن الله بلدنا جاية، وبلدنا قادمة، حكومتكم بتشتغل لكم، ورئيسكم بيحبكم، ومصر لكل المصريين وكل ضيوفنا على رأسنا من فوق».

وأعرب عن ثقته في قدرة مصر على النهوض، معقبا: «أنا تحت أمر كل المصريين، بنشتغل لهم وعلشانهم، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في خدمتهم، وبإذن واحد أحد مصر ستنهض وتقوم إن شاء الله».

وأعلن أن 2025 سيكون عام نهوض الصناعة المصرية، قائلا: «2025 سيكون عام نهوض الصناعة المصرية وبداية حل مشاكل الصناعة»، مضيفا: «حاليا نعمل على حل مشاكل المصانع وفتح مصانع جديدة وتدبير الطاقة، ومن 2026 سنبدأ في جني ثمار الصناعة، وإن شاء الله تكون عندنا نهضة في الصناعة المصرية اعتبارا من 2026».