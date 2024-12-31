أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والازدهار الاقتصادي في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا، خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف في كلمة مسجلة بمناسبة العام الجديد، صباح الثلاثاء، أن «أنقرة ستتخذ خطوات حاسمة في الفترة المقبلة، لتحقيق رؤيتها المتعلقة بتركيا ومنطقة خالية من الإرهاب».

وأشار إلى أن «تركيا تبذل جهودا مكثفة لإنهاء المجازر المتواصلة منذ 15 شهرا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وإرساء السلام فيها».

والأسبوع الماضي، وصل وزير الخارجية التركي إلى دمشق، في زيارة لم يعلن عنها، والتقى لدى وصوله القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في قصر الشعب، بمشاركة القائم بأعمال السفارة التركية.

وعقد الشرع مؤتمرا صحفيا في العاصمة دمشق مع وزير الخارجية التركي، أكدا خلاله على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتعزيز الحكومة المقبلة، كما دعا الجانبان كذلك إلى رفع العقوبات عن سوريا.

وجاءت زيارة فيدان بعد زيارة سابقة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن لدمشق في 12 ديسمبر الجاري.