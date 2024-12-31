 فنزويلا تغرّم تيك توك 10 ملايين دولار بسبب تحديات فيديو مميتة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فنزويلا تغرّم تيك توك 10 ملايين دولار بسبب تحديات فيديو مميتة


نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 5:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 5:13 ص

أصدرت المحكمة العليا الفنزويلية يوم الاثنين غرامة قدرها 10 ملايين دولار ضد منصة تيك توك، بسبب "عدم تنفيذ تدابير" لمنع انتشار تحديات فيديو تحقق انتشارا واسعا للغاية يُزعم أنها أدت في الآونة الأخيرة إلى وفاة ثلاثة أطفال فنزويليين.

وقالت القاضية تانيا داميلو إن تيك توك تصرفت بطريقة شابها الإهمال، ومنحت الشركة مهلة ثمانية أيام لدفع الغرامة، كما أمرت الشركة بفتح مكتب لها في فنزويلا للإشراف على المحتوى وضمان امتثاله للقوانين المحلية.

ولم توضح القاضية كيف ستجبر فنزويلا منصة تيك توك، التي تتبع لشركة أم مقرها في الصين، على دفع الغرامة. وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا قامت بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية في السنوات الماضية لعدم امتثالها للوائح التي حددتها لجنة الاتصالات الفنزويلية.

ولم ترد تيك توك على الفور على طلبات التعليق من وكالة أسوشيتد برس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تيك توك بالتسبب في وفاة فتاة / 12 عاما / التي يُزعم أنها توفيت بعد المشاركة في تحد على تيك توك يتضمن تناول أقراص مهدئة دون النوم.


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