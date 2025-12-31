محافظ القليوبية: أتمنى أن يديم الله على مصر نعمة الأمان والاستقرار

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينة بنها شملت كنيسة السيدة العذراء مريم والكنيسة الإنجيلية، رافقه خلالها المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة.

حرص المحافظ خلال الزيارة على لقاء القساوسة والقيادات الكنسية، مصافحًا إياهم وتقديم أرق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة التي تجمع أبناء الشعب المصري.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على روح المحبة والوئام بين جميع أطياف المجتمع، معربًا عن سعادته بتواجد المواطنين وقيادات الكنائس خلال هذه المناسبة السعيدة.

كما تبادل التهنئة مع الحضور من رجال الدين والمواطنين داخل الكنائس، متمنيًا أن يديم الله على مصر نعمة الأمان والاستقرار، وأن تكون هذه الأعياد فرصة لتعزيز السلام والمودة بين الجميع في كافة أرجاء المحافظة.