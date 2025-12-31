سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• مصدر أمني: شخص فجر نفسه بدورية شرطة خلال تفتيشه بعد الاشتباه به

قتل عنصر أمن وأصيب آخرون، الأربعاء، بتفجير "انتحاري" استهدف دورية للشرطة بمدينة حلب شمالي سوريا، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة نقلا عن مراسلها: "ارتقاء شهيد وإصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب".

بدورها، نقلت قناة "الإخبارية" (رسمية) عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله إن "الشخص فجّر نفسه بالدورية خلال تفتيشه بعد الاشتباه به".

ومنذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 عاما في الحكم، تبذل الإدارة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، في إطار خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.