قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد لا تزال مستمرة حتى غدٍ الأحد، بينما كانت ذورتها أمس الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، السبت، أنّ كميات هطول الأمطار اليوم ستكون أقل كثيرًا من حدة هطولها أمس الجمعة.

وأوضحت أنّ مناطق شمال الصعيد ستشهد هطول أمطار متوسطة ، وكذا في مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء، مشيرة إلى أنّ الطبيعة الجبلية هناك قد تؤدي إلى تشكل السيول.

وأشارت إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والمناطق المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكّدت أنه ستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على محافظات القاهرة الكبرى، غير أنّها أكّدت أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق منها.

وأفادت بأنّ الطقس اليوم يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، مائلًا للدفء على محافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

بينما خلال ساعات الليل، يسود طقس شديد البرودة على كل مناطق الجمهورية، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، حيث تقل درجة الحرارة الصغرى في وسط سيناء عن خمس درجات.