ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة الميلادية إثر غرق مراكبهم بسواحل تونس

أعلن متحدث باسم إدارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، ضبط 108 مهاجرين على السواحل التونسية إثر غرق مراكبهم في عمليات هجرة غير شرعية.



وقال المتحدث حسام الجبابلي، إن وحدات الحرس البحري تمكنت خلال ليل السبت / الأحد من إحباط ست عمليات اجتياز للحدود البحرية بطرق غير شرعية.



كما أفاد بنجدة 108 مجتازين من بينهم عدد 94 من جنسيات أجنبية مختلفة بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وشهدت 2022 أعدادا قياسية من المهاجرين الذين انطلقوا من السواحل التونسية في رحلات غير شرعية نحو السواحل الايطالية القريبة.



ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة، وصل أكثر من 18 ألف مهاجر تونسي إلى السواحل الإيطالية في 2022 فيما فقد 580 شخصا من بينهم تونسيون وأجانب في البحر.