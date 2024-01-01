نوفوستي: اليابان سجلت 29 زلزالا خلال ساعتين

سجلت اليابان 29 زلزالا في الساحل الغربي في منطقة محافظتي إيشيكاوا ونيغاتا خلال ساعتين فقط اليوم الاثنين، وفقا لتحليل وكالة "نوفوستي" لإحصاءات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.



وحسب "نوفوستي"، فإنه اعتبارا من الساعة 16.06 وخلال مدة تزيد قليلا عن ساعتين، تم تسجيل 29 زلزالا في المنطقة المذكورة. وكان أقوى زلزال تبلغ قوته 7.6 درجة ووقع مركزه "قريبا جدا من السطح".



وتراوحت قوة الجزء الأساسي من الهزات بين 4.5 و5.7 درجة. وسجلت قوة الهزات من 3 إلى 7 نقاط على مقياس السبع نقاط المعتمد في اليابان، وكان معظم الهزات تبلغ قوتها ما بين 3 و4 درجات، كما كانت هناك ستة زلازل بقوة 5 درجات، وواحد بقوة 2 درجة.



وصدر إنذار بحدوث تسونامي على طول الساحل الغربي لليابان بأكمله من جزيرة هوكايدو الشمالية إلى كيوشو في الجنوب، بينما تم التحذير من احتمال حدوث "تسونامي شديد" في منطقة محافظة إيشيكاوا.



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت فعلا ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16.21 بالتوقيت المحلي، بعدما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت شدّته 7.5 درجة قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك.



وأدت الزلازل إلى انقطاع الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل، وأبرز المناطق المتضررة جراء الزلزال هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.