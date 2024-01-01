تحذيرات من تسونامي في كوريا الجنوبية بعد زلازل اليابان

أدت الزلازل التي وقعت في الساحل الغربي الياباني إلى إصدار تحذيرات من حدوث موجات مد عالية (تسونامي) في كوريا الجنوبية. وحذر إقليم جانجون الواقع بشرق البلاد السكان في العديد من المدن والمقاطعات من تسونامي عبر رسائل نصية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الإثنين.



وجرى نصح السكان الذين يعيشون بالقرب من الساحل بالتوجه لأماكن مرتفعة حفاظا على سلامتهم. وبعد سلسلة من الموجات الصغيرة في وقت مبكر من المساء بالتوقيت المحلي، سجلت هيئة الأرصاد الجوية موجة تسونامي بارتفاع 67 سنتيمترا قبالة بلدة دونجهي الساحلية.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الموجات التالية في بحر اليابان –الذي يسميه الكوريون بحر الشرق- يمكن أن تصل لمستوى أثر خطورة. ويمكن أن يشهد جانجون موجات لأكثر من 24 ساعة. ولم تُسجل أضرار مبدئيا.



وفي يوم رأس السنة، أدت سلسلة من الزلازل القوية إلى تحذيرات من تسونامي وتسببت في إلحاق أضرار بالساحل الغربي لليابان.



يشار إلى أن اليابان قد تعرضت لتسونامي جراء أحد أقوى الزلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر،الذي ضرب البلاد في مارس عام 2011، وتسبب في مقتل واختفاء أكثر من 18ألف شخص وفي حدوث كارثة محطة فوكوشيما النووية.