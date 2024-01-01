وزير العدل الإسرائيلي: حكم المحكمة العليا في قضية الإصلاحات القضائية لن يثبط عزيمتنا

انتقد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، حكم المحكمة العليا بإبطال عنصر رئيسي في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة وإعلانها اليوم الاثنين، عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو الماضي.

ونقل موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي عن ليفين قوله اليوم الإثنين: "قرار رئيس المحكمة العليا بنشر الحكم خلال الحرب هو عكس روح الوحدة الضرورية هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الخطوط الأمامية".

وقال ليفين: "الحكم، الذي لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، لن يثبط عزيمتنا ... وبينما يستمر النضال على جبهات مختلفة، سنواصل العمل بضبط النفس والمسؤولية".

وكان القضاة قد ألغوا عنصرا رئيسيا من قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي كانت حكومة نتنياهو الدينية اليمينية تدعو إليه منذ عام رغم الاحتجاجات الشديدة.

واتفق غالبية قضاة المحكمة العليا على أن التعديل القانوني، الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي، ألغى قدرة المحكمة على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير الملائمة" التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو الوزراء.