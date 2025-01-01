طهران تستدعي السفير السعودي احتجاجا على إعدام 6 إيرانيين بالمملكة



استدعت إيران، اليوم الأربعاء، السفير السعودي في طهران احتجاجا على إعدام الرياض ستة من مواطنيها أدينوا بتهريب المخدرات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إنه تم استدعاء السفير السعودي في طهران، لافتة إلى أن إيران أعربت عن احتجاجها الشديد إزاء ما حدث، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن إعدام المواطنين الإيرانيين الستة أمر غير مقبول، ويشكل انتهاكا لقواعد ومعايير القانون الدولي.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بـ6 إيرانيين، في المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ كلا من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، وكلهم يحملون الجنسية الإيرانية، قاموا بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحكم أصبح نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.