جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مخزن أسلحة تابع لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان، بعد رصد جنود من الجيش الإسرائيلي عناصر تابعة لحزب الله تقوم بنقل أسلحة إلى شاحنة قريبة"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم إن "الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان، بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركيةـ حيث قرر الجيش الاسرائيلي إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة إسرائيلية".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن تمديد الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي، حيث يحرص جيش الاحتلال على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان.

وفي لبنان زار وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ووزير الخارجية الفرنسي، أعضاء الكتيبة الفرنسية المشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في بلدة دير كيفا جنوبي لبنان.

وقال وزير الدفاع الفرنسي في تصريحات أمس على هامش زيارته، :" لقد قطعنا نصف الطريق نحو وقف إطلاق النار في لبنان، والنتائج واضحة للعيان، لا سيما فيما يتعلق بالقدرة على فض النزاعات وتوفير الأمن وقد تلقت هذه الآلية الفرنسية الأميركية ما يقرب من 300 شكوى، مما يظهر بوضوح أن الآلية تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه".

وينص الاتفاق على وجوب انتشار الجيش اللبناني والجنود الأمميين في جنوب لبنان في موازاة انسحاب الجيش الإسرائيلي ضمن مهلة 60 يوما.