شوقي غريب يعلن تشكيل المحلة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لنادي غزل المحلة، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة ضيفه البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب المحلة، في ختام الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل، البنك الأهلي قبل مباراة اليوم، المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

ويدخل غزل المحلة مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد حكم وأحمد فتحي كاستيلو.

خط الوسط: عبد الرحيم عموري، محمد أشرف بن شرقي، موري توريه وحميدو فتاو.

الهجوم: إبراهيم حسن، عبده يحيى ومحمد بن حمودة.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل: أحمد العربي، يوسف حسن، أحمد مجدي، يحيى زكريا، حازم ابو سنة، عبد الناصر ديماريا، حسام جريشة، أسامة النجار وعبد الرحمن صميدة.

وخاض البنك الأهلي، قبل مباراة اليوم، 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد، وتعادل مرتين، وخسر 3 مباريات، فيما لعب غزل المحلة 6 مباريات، حقق انتصارين، وتعادلين وخسارتين.