«كاف» يحتفل بعيد ميلاد معلول

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احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بعيد ميلاد علي معلول الظهير الأيسر لنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للكاف مقطع فيديو يجمع أبرز لحظات تألق معلول مع القلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً على مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة القارية.

وعلق الكاف على الفيديو قائلاً: "أسطورة القلعة الحمراء"، مضيفاً تهنئة خاصة لمعلول بمناسبة عيد ميلاده، مشيداً بإنجازاته الكبيرة مع الأهلي، والتي توج خلالها بلقب دوري أبطال أفريقيا أربع مرات.

يأتي هذا الاحتفاء في الوقت الذي عاد فيه معلول إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيلس.