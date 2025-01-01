 «كاف» يحتفل بعيد ميلاد معلول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«كاف» يحتفل بعيد ميلاد معلول

الشروق
نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 7:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 7:26 م

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بعيد ميلاد علي معلول الظهير الأيسر لنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للكاف مقطع فيديو يجمع أبرز لحظات تألق معلول مع القلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً على مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة القارية.

وعلق الكاف على الفيديو قائلاً: "أسطورة القلعة الحمراء"، مضيفاً تهنئة خاصة لمعلول بمناسبة عيد ميلاده، مشيداً بإنجازاته الكبيرة مع الأهلي، والتي توج خلالها بلقب دوري أبطال أفريقيا أربع مرات.

يأتي هذا الاحتفاء في الوقت الذي عاد فيه معلول إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيلس.


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