آلاف المحتجين في صربيا يطالبون بالعدالة والإصلاحات السياسية بدلا من الاحتفال برأس السنة

بدلا من الاحتفالات التقليدية في الشوارع ليلة رأس السنة الميلادية، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين، يتقدمهم طلاب جامعات، في بلجراد ومدن صربية أخرى مطالبين بإصلاح سياسي وتحقيق العدالة في البلاد.

وكان المحتجون قد بدأوا التظاهر بنشاط بعد الانهيار المأساوي لسقف خرساني في محطة القطار المركزية بمدينة نوفي ساد في شمال البلاد في مطلع نوفمبر، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وتم إرجاع السبب في الحادث إلى الفساد والممارسات الإنشائية غير الجيدة من قبل القيادة الصربية الشعبوية، مما أدى إلى غضب واسع ومطالبات بالمساءلة.

ونظم طلاب من جامعات مختلفة في بلجراد الاحتجاج تحت شعار "لا توجد سنة جديدة... ما زلتم مدينين لنا بما حدث في العام الماضي".

وردد الحشد الصاخب هتاف "نريد العدالة"، ثم توقفوا عن الهتاف في الساعة 1152 مساء لمدة 15 دقيقة لتكريم ضحايا مأساة نوفي ساد. وكان العديد من المحتجين يحملون لافتات عليها بصمة يد باللون الأحمر، والتي أصبحت رمزا للاحتجاجات ضد الحكومة، قائلين للسلطات "أيديكم ملطخة بالدماء".