تقرير: 22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل خلال 11 شهرا

أظهر تقرير دولي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ بداية الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى أغسطس الماضي.

جاء ذلك في تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بيّن أن واشنطن سلمت إسرائيل 50 ألف طن أسلحة في الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، شملت صواريخ وقنابل دقيقة ومروحيات هجومية ومركبات مدرعة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وقدمت الولايات المتحدة لإسرائيل "مساعدات عسكرية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 22 مليار دولار منذ 7 أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، واستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في غزة ولبنان وسوريا أثناء الحرب" وفق التقرير.

ووفقاً لبيانات التقرير فإن 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023 جاءت من الولايات المتحدة، في حين ارتفعت النسبة إلى 78% في الفترة اللاحقة.

وبحلول ديسمبر 2023، نقلت الولايات المتحدة أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وقفز الرقم إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس 2024، تحملها مئات الطائرات والسفن.

وأظهر تقرير منفصل للمعهد أن عائدات شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية الثلاثة المصنفة ضمن أكبر 100 شركة أسلحة في العالم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023 وبلغ إجمالي عائداتها 13.6 مليار دولار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في تقرير أعدته بناء على بيانات معهد ستوكهولم إن إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15 % بعد بدء الإبادة بغزة وبلغت 13.6 مليار دولار.