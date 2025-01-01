المدن السورية تحيي ليلة رأس السنة باحتفالات واسعة النطاق وسط إجراءات أمنية مشددة

أحيت المدن السورية ليلة رأس السنة الميلادية باحتفالات واسعة النطاق وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد أسابيع قليلة من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

ففي العاصمة دمشق، تجمعت حشود في ساحة الأمويين الرئيسية لمشاهدة عرض كبير للألعاب النارية.



وقالت هالة إبراهيم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الاحتفال بالعام الجديد هذا العام له أهمية خاصة، فلأول مرة في سوريا نحتفل بدون وجود نظام الأسد".

وأضافت وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها: "لقد عشت أربعة عقود من الخوف تحت حكم (آل الأسد)، الأب والابن. الآن أريد أن يعيش أبنائي حياة الحرية والأمن والكرامة".

وشارك زياد محسن، الذي كان يحتفل مع عائلته بالقرب من مدينة المعارض القديمة بالقرب من ساحة الأمويين، مشاعر مماثلة، وقال إن "الفرحة التي يشعر بها معظم السوريين اليوم لا تتعلق بالعام الجديد فحسب، بل برحيل الطاغية... إنه أمر يلمس القلب أن ترى السوريين سعداء مرة أخرى، ويهنئ بعضهم البعض، ليس فقط بالعام الجديد بل بسوريا الجديدة".

وفي مختلف المدن مثل حمص وحلب ودرعا والسويداء، تزينت الشوارع والساحات بالأضواء والألوان احتفااً بهذه المناسبة.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة لضمان السلامة خلال الاحتفالات، وحذرت وزارة الداخلية من إطلاق النار أثناء الاحتفالات وتوعدت بعقوبات على المخالفين.

وقال باسل أيوب، أحد سكان دمشق : "هذا العام الجديد تاريخي بالنسبة للسوريين الأحرار في كل مكان... يمكننا أخيرا أن نبدأ بتذوق طعم الحرية التي سلبها منا نظام الأسد لعقود من الزمن".