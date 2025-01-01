محافظ أسوان يوجه بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء

كلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء أيمن الشريف، واللواء محمد عبدالجليل، السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع لمتابعة آخر المستجدات، وسير العمل في هذا الملف الهام، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، والمشرف على المراكز التكنولوجية، ومسئولي التنظيم والإدارات الهندسية والمعنيين بالتصالح.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية .

وشدد إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من كل ملفات القانون 17 لسنة 2019، ونقل الملفات المستوفاة إلى لجان البت في القانون 187 لسنة 2023، مع رفض الطلبات الغير مستوفاه، والحاصلين على نموذج 3 فقط بعد إنذار أصحابها، ليكون عمل اللجان بداية من الشهر القادم على قانون التصالح 187 فقط متضمناً الملفات الجديدة .

وأوضح كمال، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة، وصلت حتى الآن إلى 27 ألف و 142 طلب، حيث تم البت في عدد 22 ألف و963 طلب منها، فيما تم إصدار 7062 شهادة بيانات من إجمالي 7366 مواطن، بنسبة وصلت إلى 95 %.

ولفت كمال، إلى ضرورة تعزيز جهود التوعية لإبراز أهمية القانون الجديد، وعرض مزاياه ليتواكب ذلك مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، لتلقي طلبات التصالح من المواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة، لاستكمال طلباتهم من خلال لوحات إرشادية وغيرها من الوسائل التوضيحية .