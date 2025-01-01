شهيدان بقصف الاحتلال شقة سكنية في الشجاعية

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال استهدف شقة سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في شارع مشتهى بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار باتجاه الأهالي في حي الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ453 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 12 شهيدًا و41 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و553 شهيدًا، و108 آلاف و379 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.