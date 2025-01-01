اصطفاف مواطنين أمام الشهر العقاري بالمنيا لتوثيق توكيلات الجبهة الوطنية

شهدت محافظة المنيا، اليوم، إقبالا من الأهالي لتوثيق توكيلات خاصة بالحزب السياسي الجديد "الجبهة الوطنية"، الذي تم الإعلان عن تأسيسه مؤخرًا بقيادة البرلماني السابق سيد بريدعة.

وتوافد مواطنون من قرى مختلفة على مكاتب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات الرسمية المطلوبة لتأسيس الحزب الجديد، الذي يهدف إلى تمثيل صوت الشعب وتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأوضح سيد بريدعة البرلماني السابق بالمنيا، أن الحزب يسعى إلى خلق بيئة سياسية جديدة تدعم الاستقرار والتنمية وتتيح للمواطنين فرصة المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين يعكس رغبتهم في التغيير والمساهمة في تحقيق رؤية وطنية موحدة.

وأكد أحد المواطنين، أثناء توثيقه للتوكيل، أن الحزب يمثل أملًا جديدًا للصعيد، معربًا عن ثقته في قدرة قياداته على تلبية تطلعات الشعب.