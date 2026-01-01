عمدة لندن: احتفالات رأس السنة بالمدينة هي الأروع في العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد عمدة لندن صادق خان باحتفالات السنة الجديدة في المدينة ووصفها بأنها "الأروع في العالم" بعدما اصطف مئة ألف شخص على ضفاف نهر التايمز للترحيب بعام 2026 فيما جرى انطلاق أكبر عرض للألعاب النارية في العاصمة البريطانية.

واحتفى الاستعراض الرائع الذي صاحبه خلفية موسيقية، ببعض أهم أحداث 2025.

وقال خان "أنا مسرور أننا أظهرنا مجددا لماذا تكون احتفالات عشية رأس السنة بلندن هي الأعظم في العالم"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضاف "كانت أنظار العالم تتابع فيما أضاءنا سماءنا الشهيرة بأفضل عرض ألعاب نارية وأنوار على الإطلاق وكلها على أنغام موسيقية مذهلة".

وفيما تابع الآلاف الاحتفالات على أرض الواقع، شاهدها الملايين حول العالم في بث مباشر فيما احتفلت لندن بعام 2026 بالألعاب النارية والأضواء والموسيقى والرسوم المتحركة.