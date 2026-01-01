حققت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "بي واي دي" مبيعاتها المستهدفة للعام الماضي، مع احتمال تفوقها على منافستها الأمريكية "تسلا"؛ لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم خلال 2025.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صادر عن الشركة الصينية القول إنها سلمت 4.6 مليون سيارة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 7.7% عن العام السابق، محققةً بذلك هدفها السنوي، إلا أن هذا الإنجاز فقد بعضا من بريقه نظرا لكونه هدفا مخفضا.

وعلى الرغم من النهاية الإيجابية لعام 2025، تواجه "بي واي دي" ومنافسوها ضغوطا متزايدة في العام المقبل؛ مع تقليص الصين لبعض الحوافز التي كانت تدعم شراء السيارات الكهربائية.

كما أن تدفق الطرز الجديدة يزيد حدة المنافسة المحلية، في حين تشكل الحواجز التجارية تحدياتٍ أمام طموحات الشركة الصينية للتوسع في الخارج.

وقد واجهت شركة صناعة السيارات الصينية الأكثر مبيعا منافسة أشدّ خلال العام الماضي من شركتي "جيلي" للسيارات و"شاومي"، اللتين تستقطب سياراتهما الجديدة وابتكاراتهما التكنولوجية السريعة المستهلكين.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" وانج تشوانفو، في اجتماع للمستثمرين مطلع ديسمبر الماضي، بأن التفوق التكنولوجي الذي تمتعت به الشركة في السنوات القليلة الماضية قد تراجع، ما أثر على مبيعاتها المحلية.