دراسة صينية صادمة: أكثر من 75 ألف مصاب بفيروس كورونا في ووهان وحدها

في دراسة صادمة عن فيروس كورونا الجديد، توصل علماء في جامعة هونج كونج الصينية، إلى فرضية أن أعداد المصابين بالفيروس القاتل داخل مدينة ووهان -بؤرة انتشار المرض- يمكن أن تصل إلى 75 ألفا و815 مريضا، مقارنة بالأعداد الرسمية المتزايدة المعلن عنها.

وبحسب موقع "ساوث شاينا مورننج بوست"، استنتج العلماء هذه الفرضية بعدما اكتشفوا أن المريض الواحد المصاب يمكنه نقل المرض لأكثر من شخص، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه أعداد المصابين حول العالم 1000 حالة.

يأتي ذلك فيما وصلت أعداد الحالات المؤكدة الجديدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين لمستويات قياسية، حيث أبلغت السلطات في مقاطعة هوبي -مركز اندلاع المرض- عن 45 حالة وفاة جديدة و1347 حالة مؤكدة، يوم السبت، ليصبح بذلك إجمالي المصابين 11 ألفا و791 حالة، والوفيات 259.

وفرضت السلطات الصينية قيودا صارمة على مدينة هوانجانج، التي يسكنها حوالي 7.4 مليون شخص، ومنعت الأشخاص من مغادرة منازلهم، فقط السماح لفرد واحد من العائلة بالخروج لشراء الضروريات كل يومين، ولكن على الرغم من ذلك، امتدت العدوى إلى جميع المقاطعات والبلديات والمناطق المحيطة بووهان -مركز الفيروس- ومنها إلى 22 دولة أخرى على الأقل، كما تم تشخيص أكثر من 120 شخصا مصابا بالمرض حول العالم.

ويعيش العالم حالة من الرعب بعد اكتشاف فيروس كورونا المميت ديسمبر الماضي في سوق هونان، حيث تباع المأكولات البحرية والحيوانات البرية، وهو متمركز في منطقة ووهان الصينية التي تضم 50 مليون نسمة تم وضعهم تحت الحجر الصحي الكامل ومنع الخروج من المدينة؛ للسيطرة على المرض.

ويعتقد العلماء أن الخفافيش المسئول الأول عن نشأة فيروس كورونا، حيث يزعم أن الثعابين اكتسبت الفيروس من الخفافيش بعد افتراسها، لينتقل الفيروس بعد ذلك من الثعابين إلى الإنسان.