عبد العاطي يعلن تشكيل فاركو لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة إنبي في الجولة الخامسة والآخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويستضيف نادي فاركو نظيره إنبي في الخامسة من مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إطار الجولة الخامسة والآخيرة من مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : أحمد عوض _ عبد الله بكري _ ياسين مرعي.

خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ عبدالناصر دي ماريا _ أحمد محمود _ محمود جهاد.

خط الهجوم : وليد علي _ رزقي حمرون _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

صبري جاد _ أحمد شريف _ علي بهيج _ زياد طلبة _ شكري نجيب _ محمود عماد _ محمود حمادة _ رامي صبري _ أحمد الصغيري.