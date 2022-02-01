الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ينظم احتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطني المصري

نظم الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بالتعاون مع المنتدى المحلي لتنمية نهر النيل، اليوم /الاثنين/، احتفالية بيوم البيئة الوطني المصري، والتي جاءت بتنظيم ورشة عمل بمدينة إدفو، حضرها عدد من ممثلي الجمعيات والحكوميين، وتناولت بالشرح المعدات البيئية والانتهاكات وكيفية التصدي لها بتفعيل قانون البيئة، كما تمت الإشارة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية وانعكاساتها البارزة في فترة البرودة المستمرة في مصر منذ أسبوعين.

وقال رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان الدكتور أحمد زكي أبو كنيز إن الاحتفالية تأتي بمناسبة صدور أول قانون بيئي في مصر وهو القانون رقم 4 لسنة 1994، حيث صدر القانون في مثل هذا الأسبوع من عام 1994، مضيفا أن القانون أعطى للجمعيات والأفراد حق الإبلاغ عن المخالفات البيئية التي يرتكبها الأفراد أو المؤسسات في حق المكونات البيئية مثل الهواء والماء والتربة.

كما استعرضت الاحتفالية أنشطة الاتحاد التي سبق القيام بها للتوعية بقضايا البيئة بأسوان والقضايا التي تصدر لها الاتحاد عند وقوع انتهاكات بيئية، ويعكف الاتحاد حاليا على تشكيل منصة من المنظمات الأهلية والحكوميين، والتي تهدف إلى توعية وتهيئة المجتمع المحلي بكيفية الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المعروف بـ"Cop-27" والذي من المقرر انعقاده بشرم الشيخ في خريف 2022، ويأتي تنفيذ هذه المنصة بالتنسيق مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى الوطني المصري لتنمية نهر النيل تحت مبادرة "بلدنا تستضيف Cop-27".

وفي سياق متصل، انطلقت اليوم أولى جلسات التوعية المجتمعية لمشروع الهوية البصرية بمحافظة أسوان، برعاية المحافظ أشرف عطية، وبحضور مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية الدكتور أحمد فرمان، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الصناعية والتجارية بالمحافظة، وتأتي الجلسات في إطار اهتمام أسوان بنشر التوعية المجتمعية والتعريف بالمفاهيم ومحاور العمل والأهداف المرجوة من مشروع الهوية البصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام أسبوع الصعيد في ديسمبر الماضي.

وأكد فرمان أهمية مشروع الهوية البصرية ودوره في إبراز الشخصية المميزة للتراث والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الإنسانية والحضارية والاجتماعية، مشيراً إلى التأثير الإيجابي للمشروع في تحقيق التسويق والترويج السياحي وتنمية حركة السياحة العالمية والداخلية للمحافظة العريقة.

وأوضح مستشار المحافظ أن سلسلة الجلسات التوعوية تهدف إلى تسليط الضوء وتعريف ممثلي فئات المجتمع بالمحاور الرئيسية لمشروع الهوية البصرية وأهم أهدافه ليتم نقلها وإيصالها بشكل صحيح لمختلف فئات المجتمع من أجل تحقيق المشاركة المجتمعية اللازمة والمساهمة في تنفيذ هذا المشروع التنموي بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن مشروع الهوية البصرية يعتبر مشروعا فنيا لدعم الجهود المبذولة للارتقاء بالظروف المجتمعية وتطوير وتنمية أسوان على المستويين التنموي والخدمي بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن جلسات التوعية تشمل عرضا مفصلا لفكرة مشروع الهوية البصرية، بالإضافة إلى شرح المدلولات الفنية لمختلف مكونات وعناصر اللوحات والمجسمات المنفذة ضمن المشروع والتي تم اختيارها بدقة لتعبر عن التاريخ والأرض والسكان والثروات الطبيعية المميزة للمحافظة، علاوة على فتح باب المناقشة مع ممثلي فئات المجتمع لطرح الآراء والأفكار التي يمكن أن تساهم في دعم وتطوير المشروع ليحقق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب.