مسؤول روسي: تزويد أوكرانيا بالمقاتلات لن يسعف نظام كييف الآيل للسقوط

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن «دعوات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات عبثية، ولن تسعف نظام كييف الآيل للسقوط»، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

وقال مدفيديف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «بوريس جونسون، الصحفي الأشعث والمولع بالحفلات غير القانونية أثناء الإغلاق العام، يطالب مرة أخرى بمقاتلات من لكييف، كل ذلك سيذهب هباء مع الريح.. لن يسعف شيء دولة أوكرانيا الآيلة للسقوط بعد الآن».

وكثّف رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، الضغط على قادة الغرب؛ من أجل إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وقالت الحكومة الحالية في لندن، إن تزويد أوكرانيا بطائرات متطورة يستخدمها السلاح الجوي الملكي البريطاني، مثل تايفون واف 35-، يعتبر من الأمور غير العملية، كما استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال مقاتلات إف 16.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أن جونسون، الذي زار واشنطن لإجراء مباحثات مع ساسة بارزين، لتعزيز الدعم إلى أوكرانيا، قال إنه يجب منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جميع المعدات التي يحتاجها.

وردًا على سؤال حول منح أوكرانيا طائرات إف 16، قال جونسون لشبكة «فوكس نيوز»: «كل ما سوف أقوله هو أنه في كل مرة نقول فيها إنه من الخطأ تزويد أوكرانيا بمثل هذا النوع من السلاح أو ذاك، ينتهى الأمر بأنه الفعل الصواب من أجل أوكرانيا».

ورفض جونسون فكرة إعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتحويل الحرب إلى صراع نووي، قائلا: «ربما لا يستطيع حتى وقف الأوكرانيين لو فعل ذلك، كما سوف نضع اقتصاده في حالة شلل متجمد، لن تتمكن روسيا من الخروج منه لعقود، لذلك فهو لن يقدم على ذلك».