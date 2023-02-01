القائم بأعمال السفير الأمريكي: نتطلع إلى مزيد من الشراكة مع الأزهر لمكانته في قلوب المصريين

قال السفير دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، إن مسابقة "نحلة الأزهر للتهجي" أتاحت الفرصة للمشاركة لكل الطلاب في كل مكان في مصر، وهو ما أشعل المنافسة بينهم، وهو تنافس مطلوب ليحقق كل أهداف المسابقة، مبينا أن سبب اهتمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنحلة التهجي يكمن في تعليم الطلاب معارف جديدة.

وأضاف روبنستين، أن تعلم مفردات جديدة يبدأ من الثقة بالنفس، فكلما تم توصيل أفكار جديدة للطلاب؛ ازدادوا معرفة، واستطاعوا التواصل مع الحضارات الأخرى والاستفادة منها، موضحا أن مثل هذه المسابقات والبرامج هي الأمل في مواصلة التعلم ووجود طلاب متفوقين مدى الحياة، لبناء مستقبل مشرق لهولاء الطلاب.

واختتم القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، كلمته، قائلا إننا نهتم بتعليم الطلاب في مصر، موجها الشكر للأزهر الشريف ولقياداته، متطلعا إلى مزيد من الشراكة مع الأزهر لما له من مكانة في قلوب المصريين.