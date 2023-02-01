محام: لا وثائق مصنفة سرية في منزل بايدن بولاية ديلاوير

قال محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن البحث الذي أجرته وزارة العدل الأمريكي في منزل الرئيس بولاية ديلاوير، لم يسفر عن العثور على مستندات مصنفة سرية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «يورنيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مشاء الأربعاء.

وفي وقت سابق، فتشت سلطات إنفاذ القانون الفدرالية، منزل الرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية، تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وأجري البحث في ريهوبوث، في عملية قال المحامي بوب باور، إنها حظيت «بدعم وتعاون تام من الرئيس»، عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنجتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.

وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصا أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024.

وعيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا.

ويؤكد محامو بايدن، أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق «من غير قصد».