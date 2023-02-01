يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية أمطار متوسطة قد تكون رعديا أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مصحوبة بحبات البرد على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الإدارية 17 9

6 أكتوبر 17 9

بنهــــا 17 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 10

كفر الشيخ 17 11

المنصورة 17 9

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 18 9

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 17 11

رأس سدر 22 12

نخل 18 6

كاترين 14 4

الطور 21 12

طابا 21 11

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 11

سيوة 17 8

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 13

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 24 14

الفيوم 17 8

بني سويف 18 8

المنيا 18 7

أسيوط 18 7

سوهاج 19 8

قنا 19 9

الأقصر 20 9

أسوان 21 10

الوادي الجديد 22 9

أبوسمبل 25 10