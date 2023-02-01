مهرجان مالمو للسينما العربية يمد فترة التقديم لصندوق الدعم إلى 10 فبراير

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما للمشاريع في مرحلة التطوير، ليصبح الموعد الجديد ١٠ فبراير ٢٠٢٣

ومن المقرر أن تقام النسخة التاسعة من أيام مالمو لصناعة السينما على هامش الدورة الثالثة عشر من المهرجان خلال الفترة بين ٢٨ أبريل و ٤ مايو، حيث تستقبل خلالها مدينة مالمو صناع عدد من مشروعات الأفلام العربية قيد الإنجاز لخوض مجموعة من البرامج الاحترافية والتنافس على جوائز برنامج دعم الأفلام

مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي، قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.

ومنصة مالمو، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع، تجمع الأيام بين المنتجين والموزعين السينمائيين وخبراء السينما في الندوات وورش العمل وصناديق الدعم والحوارات النقاشية. تقدم أيام مالمو لصناعة السينما العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك العربي الأوروبي، حيث ساهمت في تشجيع الإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي ودعم مجموعة واسعة من مشاريع الأفلام.