اختتمت اليوم الأربعاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المنعقدة ببودابست عاصمة المجر، برئاسة وزارة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الخارجية والتجارة عن الجانب المجري.

ويأتي ذلك في ضوء المباحثات المستمرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية.

وخلال الاجتماعات التي استمرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ناقش وفدا الخبراء من الجانبين سبل تعزيز التعاون المشترك، واتمام الاستعدادات النهائية لانعقاد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري، وكذلك صياغة الوثائق وبروتوكولات التعاون التي سيتم التوقيع عليها خلال فعاليات انعقاد اللجنة الوزارية غدًا الخميس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.

كما تطرقوا إلى مناقشة الاستعدادات لانعقاد منتدى الأعمال المصري المجري.

وترأس الوفد المصري في اجتماعات الخبراء شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.

وضم الوفد المصري ممثلين عن 20 جهة وطنية هي وزارات "الخارجية، والتجارة والصناعة، والصحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعي، والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي"، إلى جانب والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الدواء المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال.

فيما ترأس الجانب المجري مارتينا كاشنياك- رئيس وفد الخبراء عن الجانب المجري، بوزارة الخارجية والتجارة، وضم ممثلين عن "وزارات الزراعة، والتشييد والنقل، والدفاع القومي، والداخلية، والتنمية الاقتصادية، وكذلك السفارة المجرية بالقاهرة، والوكالة المجرية لدم الصادرات، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، والغرفة المجارية للتجارة والصناعة"، وغيرهم.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة مع الدول والتي تعد إحدى الآليات الفعالة لفتح آفاق التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين مصر والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928.

وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.