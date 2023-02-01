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سجل محمود حسن تريزيجيه، مهاجم نادي طرابزون سبور الهدف الأول لفريقه في شباك أنطاليا سبور، خلال المباراة المقامة بين الفريقين بالجولة الـ22 من الدوري التركي.

واستغل تريزيجيه خطأ هليتون لييتي حارس مرمى أنطاليا سبور في التعامل مع الكرة وسدد كرة أرضية قوية فشل الحارس في التعامل معها لتسكن مرماه من الجانب الأيمن.

وعاد تريزيجيه للتشكيل الأساسي مع طرابزون سبور مرة أخرى بعد أن شارك في المباراة السابقة أمام هاتاي سبور أنطاكيا بالجولة الماضية كبديلا.

ونجح تريزيجيه حتى الآن مع طرابزون سبور في تسجيل 32 هدف في جميع المسابقات بالهدف الذي أحزره في شباك أنطاليا سبور.