إصابة 3 أشخاص إثر تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل بالكيلو 286 اتجاه الضبعة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع نقل بالكيلو 286 اتجاه الضبعة بوادي النطرون، أسفر عن وجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "مايكل.ع.ا - 38 سنة، اشتباه بكسر في الساق اليمنى"، و"حازم.ح.ع - 30 سنة، اشتباه بكسر في الذراع الأيمن"، و"بودي.ص - 20 سنة، اشتباه بارتجاج في المخ"، وجميعهم مقيمين القاهرة.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.