جالانت: الجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى رفح بعد هجوم خان يونس

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بأن الجيش سوف يصل إلى كتيبة رفح التابعة لحماس، ويفككها مثلما يفعل حاليا مع كتائبها في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ادعائه.

وقال جالانت، لجنود الفرقة 89 التابعة للجيش خلال زيارة إلى خان يونس اليوم الخميس: "كتيبة خان يونس التابعة لحماس تفاخرت بأنها سوف تتصدى للجيش"، مضيفا: "يتم تفكيكها، وأبلغكم هنا بأننا نستكمل المهمة في خان يونس، وسنصل أيضا إلى رفح ونقضي على كل شخص هناك يكون إرهابيا ويحاول إيذاءنا"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن عمليات الجيش في خان يونس "تتقدم مع تحقيق نتائج مذهلة، وهذا أمر أكثر صعوبة بالنسبة لحماس".

وتابع زاعما: "ليس لديهم (عناصر حماس) أسلحة ولا ذخيرة، وليس لديهم القدرة على علاج الجرحى، وقُتل 10 آلاف إرهابي منهم وهناك عشرة آلاف آخرين جرحى لا يقدرون على الحركة"، حسب تعبيره.

وتابع جالانت أن القوات وعملياتها في الأرض وتحت الأرض في خان يونس "تجعل عودة الرهائن أقرب لأن حماس لا تفهم سوى لغة القوة".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قدر عدد مقاتلي حماس بـ30 ألف عنصر.