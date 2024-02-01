20 مصابا بحالة اختناق في حريق مول هليوود التجاري ببورسعيد

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أعلنت إدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، عن إصابة 20 شخصا فى حريق مول هليوود التجاري بنطاق حي المناخ في بورسعيد.

وأوضح بيان صحة بورسعيد، أن هناك 16 حالة اختناق و4 مصابين بكسور بالقدمين، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى السلام بورسعيد لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي المناخ، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

كان شب حريق هائل، مساء اليوم، بمول هوليود التجاري بنطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد.

وقامت 6 سيارات من إدارة الحماية المدنية بقيادة العقيد هاني المهدي من إخماد الحريق، فيما حولت إدارة شرطة مرور بورسعيد خط سير السيارات لمحاور جانبية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب اندلاع النيران حدوث ماس كهربائي. ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية.

وأنقذت العناية الإلهية أرواح المئات من المواطنين المتواجدين بالمحلات التجارية وصالة أفراح وكافتريات بمول هوليود بحي المناخ ببورسعيد.