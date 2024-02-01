انتقد الإعلامي خيري رمضان، أداء اتحاد الكرة المصري، بعد هزيمة المنتخب الوطني أمام الكونغو الديموقراطية، في الدور الـ16، ما أسفر عن خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف خلال تقديم برنامج «مع خيري»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الاثنين: «اتحاد الكرة فاشل وفاسد من زمان.. عاوزين اتحاد كرة متفرغ مش ناس بتشتغل عشر شغلانات.. واوعوا تصدقوا اللى هيقول هنمشي المدرب أو نشيل فلان ونجيب فلان وتعدي.. متدبحوش اللاعيبة».

واعتبر أن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، كان آخر رئيس اتحاد ملم بكرة القدم، وصاحب قرارات صائبة في صالح الكرة المصرية، منتقدا أداء مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا، مطالبا برحيله.

وتابع: «مينفعش تجيب واحد عايش في أوروبا يدرب منتخب مصر.. عشان يوصله لكأس العالم.. إحنا من غير مدرب هنوصل كأس العالم.. نحتاج مدربا يصعدنا لمستويات داخل كأس العالم.. عاوزين طموح منتخب المغرب».

وأكد أن الأوضاع المتعلقة بكرة القدم ستبقى كما هي دون أي تغيير إيجابي، مضيفا: «حارس المرمي محمد أبو جبل ليس هو سبب خسارة مصر المباراة أمام منتخب الكونغو الديموقراطية، ولا اللاعب الدولي مصطفى محمد بعد تسببه في تضييع ركلة جزاء، أو اللاعب محمود حمادة الذي ضيع فرصة تسجيل هدف بشباك الكونغو الديمقراطية خلال المباراة».

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في دور الـ 16.