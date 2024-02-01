إصابة 37 شخصا بتسمم غذائي إثر تناول وجبة فاسدة في مركز العدوة بالمنيا

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أصيب 37 شخصا في قريتين بمركز العدوة بالمنيا بتسمم غذائي؛ إثر تناول وجبة الإفطار، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من مستشفى العدوة المركزي بوصول 37 شخصا مصابا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإفطار "فول وطعمية" في قرية العقولة والبرامل بمركز العدوة.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم باشتباه تسمم، وأنهم يعانون من قيء وإسهال وغثيان بالمعدة، وجرى إسعافهم وعمل غسيل معدة لعدد منهم، وتقرر خروج البعض منهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون والمطعم.