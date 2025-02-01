خروج حافلة من سجن عوفر تنقل أسرى فلسطينيين إلى رام الله

بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم السبت، لقطات حية لخروج حافلة تنقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر بالضفة الغربية، باتجاه مدينة رام الله.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين سيكون هناك 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

والإسرائيليون الثلاثة الذين تم تبادلهم اليوم السبت هم ياردين بيباس، وكيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.