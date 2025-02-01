لانس يفوز بثنائية أمام مونبيليه في الدوري الفرنسي الممتاز

فاز لانس على مضيفه مونبلييه بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي.

ورفع نادي لانس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط خلف فريق نيس صاحب المركز الرابع، والذي يلعب يوم الأحد مع تولوز ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فريق مونبلييه عند 15 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، بفارق نقطتين عن لوهافر في المركز الثامن عشر والأخير، والذي يلعب يوم الأحد مع مضيفه آنجيه.

وسجل مبالا نزولا الهدف الأول لفريق لانس في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف زميله جيرمي أجبونيفو الهدف الثاني في الدقيقة 61.