عطل فني بطائرة وزير خارجية ألمانيا يؤخر عودته من مالي

علق وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مالي، أمس الخميس، بعد أن تعرضت طائرته الرسمية لمشكلات فنية، في أحدث حلقة من سلسلة من هذه الحوادث المؤسفة.

ولم تتمكن الطائرة (إيرباص إيه 319) من إعادته إلى برلين من باماكو بعد انتهاء الزيارة الدبلوماسية وفق ما كان مخطط له.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة العطل الفني الذي أصاب الطائرة حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم إرسال طائرة أكبر من طراز ايرباص (إيه 340) من ألمانيا الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، لنقل ماس والوفد المرافق له.

ونشرت القوات الجوية تغريدة قالت فيها إن الطائرة ستصل إلى مالي الساعة 03:00 مساء، وستكون مستعدة للعودة بعد 90 دقيقة. وفي حال نجاح ذلك، سيعود ماس إلى برلين متأخرا عن موعده المقرر بـ19 ساعة.

وتعد أعطال الطائرات من المشكلات المتكررة لمسؤولي الدولة الألمانية، حيث انتهى المطاف بالمستشارة أنجيلا ميركل إلى السفر على متن طائرة تجارية إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نوفمبر الماضي بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى الهبوط بعد فترة وجيزة من إقلاعها.